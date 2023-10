Veja como ficam as temperaturas desta terça-feira (17) em Apucarana

Na terça-feira, a instabilidade continua elevada sobre todo o Paraná, pois um fluxo (ingresso) de umidade do Norte do Brasil se alinha a um sistema frontal que se posiciona sobre o oceano. Chove em vários momentos do dia nas diversas regiões paranaenses, com risco elevado para tempestades (chuvas, raios e ventos fortes).

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, a mínima prevista é de 20°C e a máxima poderá chegar a 30°C, segundo o Simepar, que informa que também haverá 95% de possibilidade de ocorrência de chuva a qualquer momento do dia.

Já o site meteorológico Clima Tempo, indica que a Cidade Alta terá máxima será de 29°C e mínima de 18°C. O site também aponta possibilidade de chuva, sendo 15mm previstos e distribuídos para a terça-feira.

