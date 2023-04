Veja como fica o tempo no domingo de Páscoa em Apucarana

Da Redação

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Apucarana amanheceu com 18ºC e pode chegar a 25ºC, durante o dia.

Neste domingo, a instabilidade tende a diminuir, mas alguns eventos de chuva podem ocorrer de forma mais localizada, entre os períodos da tarde e da noite.

No litoral, ainda alguma chuva a qualquer momento do dia. Entre o oeste e o norte do estado já esquenta mais, mas entre a RMC, Campos Gerais e centro-sul paranaense as temperaturas ainda seguem amenas.

