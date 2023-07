Veja como fica o tempo neste domingo em Apucarana

A cidade de Apucarana, norte do Paraná, amanheceu com chuva neste domingo (9). A Chuva é mais expressiva no interior do Estado, setores onde há risco de tempestades pontuais, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O eixo da frente fria se afasta para o oceano, mas a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera segue contribuindo para a formação de áreas de instabilidade no Paraná.

O instituto meteorológico ainda aponta que a temperatura máxima deve ser de 20º, enquanto a mínima será de 16º.

