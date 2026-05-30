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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (30)

Segundo Simepar, o dia deve ser de céu aberto e tempo estável; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 06:00:00 Editado em 29.05.2026, 08:42:27
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Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (30)
Autor Foto: Vitor Flores

O sábado (30) será marcado por tempo parcialmente nublado em Apucarana. O amanhecer pode apresentar maior presença de nuvens, deixando o céu encoberto nas primeiras horas, mas a tendência é de aberturas de sol e melhora gradual ao longo do dia.

As temperaturas começam em torno dos 12°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando a máxima de 23°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo agradável e fresco, típico da estação, com ventos soprando a 16 km/h, o que favorece atividades ao ar livre.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência de apenas 7%. O cenário de estabilidade deve predominar durante todo o sábado, sem indicativos de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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