Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (27)

O sábado (27) será marcado pela instabilidade climática em Apucarana. O amanhecer deve apresentar céu encoberto e maior densidade de nuvens, mantendo o tempo instável com a presença de chuvas que podem ocorrer em diversos momentos do dia.

As temperaturas iniciam na casa dos 14°C nas primeiras horas e apresentam uma elevação contida devido à nebulosidade, alcançando máxima de 22°C durante a tarde. A sensação térmica será de um clima mais fresco e úmido, com ventos soprando em média a 15 km/h em todo o município.

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Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva é alta, chegando aos 79% de chance de ocorrência, com um acumulado previsto de 6mm. Embora a previsão aponte para um dia de tempo fechado, as precipitações devem ocorrer de forma distribuída, sem indicativos de temporais severos ou volumes de água expressivos.

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