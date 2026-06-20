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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (20)

Segundo Simepar, o dia deve ser de chuva e temperaturas amenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 06:00:00 Editado em 19.06.2026, 08:48:41
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Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (20)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

O sábado (20) será marcado por tempo instável e chuvoso em Apucarana. O amanhecer deve ter forte presença de nebulosidade, com chuvas que podem ocorrer já nas primeiras horas do dia, mantendo o céu completamente encoberto e a instabilidade persistente ao longo de todo o período.

As temperaturas começam baixas, em torno dos 11°C, e apresentam pouca elevação devido à falta de sol, alcançando máxima de apenas 16°C durante a tarde. Segundo o Simepar, a presença de ventos soprando a 17 km/h deve aumentar a sensação de frio na cidade, tornando o clima típico de inverno.

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Há previsão de tempestade com acumulado esperado de 10.2 mm e probabilidade de 100% de ocorrência. O volume significativo de chuva e a continuidade das precipitações indicam um dia sem aberturas de sol, exigindo atenção redobrada dos motoristas e o uso de agasalhos reforçados por parte da população.

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Apucarana chuva clima instável INVERNO Previsão Meteorológica temperaturas baixas
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