Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (13)

O sábado (13) será marcado por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve apresentar uma maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual com a aparição do sol ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 9°C nas primeiras horas, trazendo uma sensação mais fria ao amanhecer, e sobem gradualmente ao longo do dia, alcançando a máxima de 20°C no período da tarde. Segundo o Simepar, o clima deve seguir agradável, favorecendo atividades ao ar livre.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade muito baixa de ocorrência. Os ventos devem soprar na casa dos 11 km/h, mantendo a estabilidade atmosférica sem indicativos de mudanças bruscas ou tempestades.

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