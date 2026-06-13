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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (13)

Segundo Simepar, o dia deve começar encoberto por nuvens, mas a tendência é que o céu permaneça ensolarado

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 06:00:00 Editado em 12.06.2026, 09:05:50
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Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (13)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

O sábado (13) será marcado por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve apresentar uma maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual com a aparição do sol ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 9°C nas primeiras horas, trazendo uma sensação mais fria ao amanhecer, e sobem gradualmente ao longo do dia, alcançando a máxima de 20°C no período da tarde. Segundo o Simepar, o clima deve seguir agradável, favorecendo atividades ao ar livre.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade muito baixa de ocorrência. Os ventos devem soprar na casa dos 11 km/h, mantendo a estabilidade atmosférica sem indicativos de mudanças bruscas ou tempestades.

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