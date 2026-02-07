Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (07)

O sábado amanhece com tempo estável em todo o Paraná. Entre o final da manhã e a tarde, o avanço de um cavado meteorológico em direção ao estado, com deslocamento de sudoeste para nordeste, promove gradualmente o retorno das instabilidades para as regiões paranaenses.

Há risco elevado para ocorrência de tempestades em toda metade sul do estado. Faz bastante calor em todas as regiões, ultrapassando a marca dos 30 °C.



Em Apucarana, o sábado (07), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período, podendo haver pancadas de chuva a partir do início da noite. As temperaturas variam entre 20 °C pela manhã e chegam a 31 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 41% a 93%.

