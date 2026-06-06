Veja como fica o tempo em Apucarana neste sábado (06)

O sábado (06) será marcado por tempo estável em Apucarana. O amanhecer terá céu limpo e ensolarado, condição que deve prevalecer durante todo o período, garantindo a presença do sol desde as primeiras horas do dia na Cidade Alta.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e sobem gradualmente com a presença do sol, alcançando máxima de 20°C à tarde. A sensação será de tempo agradável, típico para o mês de junho, favorecendo atividades ao ar livre ao longo do dia.

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Segundo o Simepar, não há previsão de chuva significativa, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O vento sopra de forma leve, a 10 km/h, sem indicativo de temporais ou mudanças expressivas nas condições climáticas.

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