Veja como fica o tempo em Apucarana neste domingo (31)

O domingo (31) será marcado por tempo ensolarado em Apucarana. O amanhecer já apresenta o predomínio do sol, deixando o céu claro desde as primeiras horas, e a tendência é de manutenção do tempo firme e aberto ao longo de todo o dia.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando a máxima de 23°C à tarde. A sensação será de tempo agradável e fresco, típico da estação, com ventos soprando a 4 km/h, o que favorece atividades ao ar livre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência de 0%. O cenário de estabilidade deve predominar durante todo o domingo, sem indicativos de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

LEIA MAIS: Segunda edição do Festival de Dança reúne mais de 100 bailarinos em Ivaiporã