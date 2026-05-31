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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana neste domingo (31)

Segundo Simepar, o dia deve ser de céu aberto e tempo estável; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 08:04:45 Editado em 31.05.2026, 08:04:38
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Veja como fica o tempo em Apucarana neste domingo (31)
Autor As temperaturas alcançam a máxima de 23°C à tarde - Foto: TNOnline

O domingo (31) será marcado por tempo ensolarado em Apucarana. O amanhecer já apresenta o predomínio do sol, deixando o céu claro desde as primeiras horas, e a tendência é de manutenção do tempo firme e aberto ao longo de todo o dia.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando a máxima de 23°C à tarde. A sensação será de tempo agradável e fresco, típico da estação, com ventos soprando a 4 km/h, o que favorece atividades ao ar livre.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência de 0%. O cenário de estabilidade deve predominar durante todo o domingo, sem indicativos de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

LEIA MAIS: Segunda edição do Festival de Dança reúne mais de 100 bailarinos em Ivaiporã

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Apucarana atividades ao ar livre domingo ensolarado previsão do tempo temperaturas amenas tempo firme
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