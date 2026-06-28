Veja como fica o tempo em Apucarana neste domingo (28)

Segundo o Simepar, o dia será de céu claro e temperaturas agradáveis

O domingo (28) será de tempo firme em Apucarana (PR). A previsão indica céu claro ao longo de todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre e sem expectativa de chuva no município.

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As temperaturas começam o dia com mínima de 15°C nas primeiras horas da manhã e sobem gradativamente até atingir os 24°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 95%, enquanto os ventos sopram de nordeste (NE) com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 50 km/h.

Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva é de 0%, assim como o acumulado de precipitação previsto para o dia. A previsão reforça um domingo de tempo estável, com predomínio do sol e condições favoráveis para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre.