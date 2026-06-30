Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (30)

De acordo com o Simepar, o dia deve ser marcado pela instabilidade; confira

A terça-feira (30) será marcada por tempo instável em Apucarana. Segundo o Simepar, a previsão indica a ocorrência de tempestades ao longo do dia, o que deve manter o céu com maior presença de nuvens e condições de nebulosidade constante.

As temperaturas começam em torno dos 16°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual, alcançando a máxima de 23°C durante a tarde. Com ventos soprando a 14 km/h, a sensação térmica será amena, típica de dias com tempo fechado e instabilidade atmosférica.

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A probabilidade de chuva é de 67%, com um acumulado previsto de 1,4 mm. Apesar do volume ser considerado baixo, a condição de tempestade favorece a ocorrência de pancadas isoladas que podem vir acompanhadas de trovoadas, exigindo atenção dos moradores.

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