Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (28)

A terça-feira (28) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve começar com céu encoberto e presença constante de nebulosidade, com a tendência de chuvas ao longo de todo o período, mantendo o clima úmido na cidade.

As temperaturas apresentam uma amplitude térmica reduzida, começando em torno dos 18°C nas primeiras horas e subindo pouco durante o dia, alcançando máxima de 24°C à tarde. A sensação será de um dia mais fresco devido à cobertura de nuvens e à precipitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o Simepar, a previsão é de chuva significativa para o município, com um acumulado esperado de 19.5 mm e probabilidade de ocorrência de 100%. Os ventos devem soprar a uma velocidade média de 17 km/h, acompanhando a instabilidade climática que atinge a região.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

