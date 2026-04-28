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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (28)

Segundo Simepar, o dia deve ser marcado por chuva e instabilidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 06:00:00 Editado em 28.04.2026, 06:45:02
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (28)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A terça-feira (28) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve começar com céu encoberto e presença constante de nebulosidade, com a tendência de chuvas ao longo de todo o período, mantendo o clima úmido na cidade.

As temperaturas apresentam uma amplitude térmica reduzida, começando em torno dos 18°C nas primeiras horas e subindo pouco durante o dia, alcançando máxima de 24°C à tarde. A sensação será de um dia mais fresco devido à cobertura de nuvens e à precipitação.

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Segundo o Simepar, a previsão é de chuva significativa para o município, com um acumulado esperado de 19.5 mm e probabilidade de ocorrência de 100%. Os ventos devem soprar a uma velocidade média de 17 km/h, acompanhando a instabilidade climática que atinge a região.

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Apucarana chuva Clima úmido meteorologia previsão do tempo temperatura
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