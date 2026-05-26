Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (26)

A terça-feira (26) será marcada pela mudança no tempo em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nebulosidade e umidade, deixando o céu encoberto nas primeiras horas do dia. Segundo o Simepar, a tendência é de permanência dessa instabilidade durante todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 15°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando máxima próxima dos 23°C à tarde. A sensação será de clima ameno e úmido, com ventos soprando a uma velocidade média de 15 km/h, o que reforça o aspecto de frescor característico da estação.

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A previsão indica alta probabilidade de chuva para a região, estimada em 94%, embora o acumulado esperado seja baixo, em torno de 1mm. As precipitações devem ocorrer de forma isolada e leve, sem indicativo de temporais ou volumes expressivos que possam causar transtornos.

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