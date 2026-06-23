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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (23)

Segundo Simepar, o dia deve ser marcado por nebulosidade e chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 06:00:00 Editado em 22.06.2026, 09:13:49
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (23)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A terça-feira (23) será marcada por tempo instável em Apucarana. O amanhecer deve ter forte presença de nebulosidade e registro de chuva, deixando o céu encoberto desde as primeiras horas do dia, sem expectativa de aberturas de sol ou melhora gradual no tempo.

As temperaturas começam em torno dos 10°C e sobem de forma muito discreta ao longo da jornada, alcançando máxima de apenas 15°C à tarde. A sensação será de frio e umidade constante, o que deve exigir o uso de agasalhos e atenção redobrada de quem precisar circular pelas ruas.

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Segundo o Simepar, há previsão de chuva significativa para o município, com probabilidade de 71% e acumulado em torno de 2 mm. O vento sopra a 14 km/h, o que contribui para a manutenção da sensação térmica baixa e do clima tipicamente invernal durante todo o período.

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Apucarana chuva clima instável previsão do tempo sensação térmica temperaturas baixas
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