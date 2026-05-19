Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (19)

A terça-feira (19) será marcada por tempo estável em Apucarana. Segundo o Simepar, o céu deve apresentar variação de nuvens, deixando o dia parcialmente nublado em alguns momentos, mas a tendência é de predomínio de sol ao longo de todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas da manhã e sobem de forma gradual, alcançando a máxima de 21°C durante a tarde. A sensação será de clima ameno e agradável, favorecendo as atividades externas e a rotina dos moradores.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com o acumulado de precipitação zerado e probabilidade de ocorrência de 0%. O vento sopra a 12 km/h, mantendo a estabilidade atmosférica sem indicativos de temporais ou mudanças bruscas nas condições do tempo.

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