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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (16)

Segundo Simepar, o dia deve permanecer encoberto por nuvens; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 06:00:00 Editado em 15.06.2026, 08:41:20
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (16)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A terça-feira (16) será marcada pela instabilidade climática em Apucarana. O dia deve apresentar maior presença de nuvens desde as primeiras horas, deixando o céu encoberto e favorecendo a ocorrência de precipitações em diversos momentos.

As temperaturas registram um declínio, começando em torno dos 13°C e subindo de forma lenta, alcançando máxima de 20°C no período da tarde. A sensação será de tempo mais fresco e úmido, típico de dias chuvosos, o que deve mudar a rotina dos moradores da cidade.

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Segundo o Simepar, a previsão indica um acumulado de chuva de aproximadamente 2 mm, com probabilidade de ocorrência de 43%. Os ventos sopram de forma suave, com velocidade média de 8 km/h, sem indicativos de temporais ou rajadas expressivas para a região.

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