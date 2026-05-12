Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (12)

A terça-feira (12) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual ainda durante a manhã, segundo o Simepar.

As temperaturas começam baixas, em torno dos 8°C nas primeiras horas, e sobem de forma moderada com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 19°C à tarde. A sensação será de frio no início do dia e tempo fresco no período vespertino, exigindo o uso de agasalhos.

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Não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O vento sopra a uma velocidade média de 15 km/h, contribuindo para a manutenção do tempo firme e estável ao longo de todo o dia.

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