Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (10)

Segundo Simepar, o dia dever ser de céu aberto e tempo estável; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 06:00:00 Editado em 09.02.2026, 09:49:06
Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (10)
Não há previsão de chuva para a cidade

Na terça-feira, o dia amanhece com pouca nebulosidade, especialmente na faixa oeste do Paraná. Nos Campos Gerais, RMC e praias fica com muitas nuvens.

A partir da tarde, há previsão de chuva irregular e rápida no estado, na forma de pancadas típicas de verão. Não há indicativo de tempo severo, sendo esperadas apenas pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.

As temperaturas permanecem mais elevadas, com sensação de calor e abafamento em todas as regiões paranaenses.

Em Apucarana, a terça-feira (10), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 19 °C pela manhã e chegam a 30 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 46% a 95%.

