Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (10)
Segundo Simepar, o dia dever ser de céu aberto e tempo estável; confira
Na terça-feira, o dia amanhece com pouca nebulosidade, especialmente na faixa oeste do Paraná. Nos Campos Gerais, RMC e praias fica com muitas nuvens.
A partir da tarde, há previsão de chuva irregular e rápida no estado, na forma de pancadas típicas de verão. Não há indicativo de tempo severo, sendo esperadas apenas pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas entre a tarde e a noite.
As temperaturas permanecem mais elevadas, com sensação de calor e abafamento em todas as regiões paranaenses.
Em Apucarana, a terça-feira (10), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 19 °C pela manhã e chegam a 30 °C durante a tarde.
De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 46% a 95%.
