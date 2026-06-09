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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (09)

Segundo Simepar, o dia deve ser marcado pelo céu encoberto de nuvens; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 06:00:00 Editado em 08.06.2026, 09:56:17
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (09)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A terça-feira (09) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia começa com maior presença de nuvens, deixando o céu encoberto e com possibilidade de chuvas isoladas, característica que deve persistir ao longo do período.

Segundo o Simepar, as temperaturas iniciam em torno dos 13°C e apresentam pouca elevação durante o dia, alcançando máxima de 20°C à tarde. A sensação será de clima ameno, exigindo um agasalho leve para quem for realizar atividades externas.

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Há previsão de chuva com acumulado de 0.2mm e probabilidade de 16%. As precipitações tendem a ser rápidas e de baixa intensidade, sem riscos de temporais expressivos, enquanto os ventos sopram em média a 11 km/h.

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