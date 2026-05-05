Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (05)

A terça-feira (05) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve apresentar o céu parcialmente nublado, com maior presença de nuvens nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de abertura de sol ainda durante a manhã, e deve permanecer com o tempo aberto ao longo de todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 18°C e sobem de forma constante ao longo do período, alcançando máxima de 28°C à tarde. A sensação será de clima agradável e seco, com ventos soprando em média a 15 km/h, favorecendo as atividades ao ar livre.

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De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para esta terça-feira. O acumulado esperado é zerado e a probabilidade de ocorrência de precipitações é inexistente, garantindo um dia de tempo firme em toda a localidade.

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