Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (02)

A terça-feira (02) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de o sol aparecer de forma mais constante ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando máxima de 21°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo ameno, característico da estação, com ventos soprando a cerca de 14 km/h.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo firme deve predominar durante todo o dia, sem indicativo de instabilidades ou volumes de precipitação.