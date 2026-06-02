Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (02)
De acordo com o Simepar, o dia deve ser ensolarado e com tempo estável
Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 06:00:00 Editado em 01.06.2026, 09:49:17
Foto: Vitor Flores
A terça-feira (02) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de o sol aparecer de forma mais constante ainda durante a manhã.
As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e sobem de forma moderada, alcançando máxima de 21°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo ameno, característico da estação, com ventos soprando a cerca de 14 km/h.
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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo firme deve predominar durante todo o dia, sem indicativo de instabilidades ou volumes de precipitação.