Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (29)

A sexta-feira (29) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de manutenção do sol entre nuvens ao longo de toda a jornada.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e sobem gradualmente, alcançando máxima próxima dos 21°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo agradável e ameno, favorecendo atividades ao ar livre ao longo do dia com ventos de até 15 km/h.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo firme deve predominar, sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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