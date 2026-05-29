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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (29)

Segundo Simepar, não deve haver chuva ao longo do período, mas deve amanhecer com o céu encoberto de nuvens

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 06:00:00 Editado em 28.05.2026, 10:11:32
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (29)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A sexta-feira (29) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de manutenção do sol entre nuvens ao longo de toda a jornada.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e sobem gradualmente, alcançando máxima próxima dos 21°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo agradável e ameno, favorecendo atividades ao ar livre ao longo do dia com ventos de até 15 km/h.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo firme deve predominar, sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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