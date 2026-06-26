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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (26)

Segundo Simepar, o dia deve começar com maior presença de nebulosidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 06:00:00 Editado em 25.06.2026, 09:02:00
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (26)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A sexta-feira (26) será marcada por instabilidade no tempo em Apucarana. O dia deve começar com maior presença de nebulosidade e pancadas de chuva em pontos isolados, mantendo o céu parcialmente encoberto durante boa parte do período.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam baixas, em torno dos 9°C nas primeiras horas, e sobem de forma moderada ao longo do dia, alcançando máxima de 20°C à tarde. A sensação será de clima mais fresco, exigindo atenção dos moradores para a variação térmica entre o amanhecer e o período vespertino.

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Há previsão de chuva para o município, embora com acumulado baixo, estimado em 1.2 mm, e probabilidade de ocorrência de 25%. Os ventos sopram com intensidade média de 16 km/h, o que contribui para a manutenção das temperaturas mais amenas ao longo de toda a jornada.

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