Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (26)

A sexta-feira (26) será marcada por instabilidade no tempo em Apucarana. O dia deve começar com maior presença de nebulosidade e pancadas de chuva em pontos isolados, mantendo o céu parcialmente encoberto durante boa parte do período.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam baixas, em torno dos 9°C nas primeiras horas, e sobem de forma moderada ao longo do dia, alcançando máxima de 20°C à tarde. A sensação será de clima mais fresco, exigindo atenção dos moradores para a variação térmica entre o amanhecer e o período vespertino.

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Há previsão de chuva para o município, embora com acumulado baixo, estimado em 1.2 mm, e probabilidade de ocorrência de 25%. Os ventos sopram com intensidade média de 16 km/h, o que contribui para a manutenção das temperaturas mais amenas ao longo de toda a jornada.

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