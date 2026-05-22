Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (22)

A sexta-feira (22) será marcada por tempo parcialmente nublado em Apucarana. O dia começa com maior variação de nuvens, deixando o céu encoberto em diversos momentos, mas sem previsão de chuvas significativas, de acordo com o Simepar.

As temperaturas apresentam um declínio em relação aos dias anteriores, começando em torno dos 12°C nas primeiras horas. Ao longo da tarde, a máxima alcança os 19°C, proporcionando um clima mais fresco e ameno para os moradores da Cidade Alta.

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Apesar da probabilidade de ocorrência de chuva estar em 81%, o acumulado previsto é zerado. Isso indica que, caso ocorra alguma precipitação, será de forma isolada e muito rápida, sem volumes expressivos. Os ventos sopram a uma velocidade média de 19 km/h ao longo do dia.

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