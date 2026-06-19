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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (19)

Segundo Simepar, deve haver pancadas de chuva no fim da tarde

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 06:00:00 Editado em 18.06.2026, 08:44:56
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (19)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A sexta-feira (19) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve começar com céu carregado e possibilidade de tempestades, trazendo acumulados de chuva que podem chegar aos 8.6 mm em diversos pontos do município.

As temperaturas apresentam um declínio em relação aos dias anteriores. Segundo o Simepar, os termômetros devem registrar mínima de 10°C nas primeiras horas e máxima de 20°C à tarde. A sensação de frio pode ser acentuada pelos ventos, que devem atingir rajadas de 22 km/h.

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A probabilidade de ocorrência de precipitação é alta, estimada em 75%. Com o indicativo de chuva e tempo fechado, a recomendação é de atenção redobrada no trânsito e para atividades ao ar livre, uma vez que o solo deve permanecer úmido ao longo de todo o dia.

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Apucarana CHUVAS climatologia previsão do tempo TEMPERATURAS tempestades
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