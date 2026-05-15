Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (15)

A sexta-feira (15) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve ter grande presença de nuvens e chuva persistente, deixando o céu totalmente encoberto desde as primeiras horas, sem previsão de aberturas de sol significativas.

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As temperaturas começam em torno dos 16°C e sobem pouco ao longo do dia devido à nebulosidade, alcançando máxima de 19°C à tarde. A sensação será de clima fresco e úmido, típico de dias chuvosos, o que exige atenção redobrada dos moradores que precisarem sair de casa.

Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva é de 100%, com acumulado previsto de 24 mm. A precipitação deve ocorrer de forma contínua ao longo do período, sem indicativo de temporais severos ou rajadas de vento intensas, com a velocidade do vento mantendo-se em 10 km/h.