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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (15)

Segundo Simepar, o dia deve ser marcado pela presença de chuva e temperaturas mais amenas; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 06:00:00 Editado em 14.05.2026, 09:53:26
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (15)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A sexta-feira (15) será marcada por tempo instável em Apucarana. O amanhecer deve apresentar céu totalmente encoberto e a presença de chuva desde as primeiras horas do dia, mantendo o clima úmido e a visibilidade reduzida em diversos pontos da cidade.

As temperaturas variam pouco ao longo do dia, começando em torno dos 15°C e subindo de forma muito discreta devido à cobertura de nuvens e à precipitação contínua, alcançando máxima de apenas 18°C à tarde. A sensação será de frio, exigindo o uso de agasalhos e atenção redobrada para quem circula pelas ruas.

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Segundo o Simepar, há previsão de chuva significativa, com acumulado de 24 mm e probabilidade de 100% de ocorrência. O vento sopra de forma leve, em torno de 10 km/h, mas a persistência da instabilidade marca o cenário meteorológico, sem indicativos de períodos de sol ao longo do período.

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