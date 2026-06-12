Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (12)

A sexta-feira (12) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve permanecer com céu encoberto e presença constante de nebulosidade, com condições favoráveis para precipitações a qualquer momento, mantendo o clima úmido em toda a cidade e região.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam na casa dos 12°C nas primeiras horas e apresentam pouca elevação ao longo do dia, alcançando máxima de apenas 18°C no período da tarde. A sensação será de frio moderado e umidade constante, o que exige atenção redobrada de quem circular pelas ruas.

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Há previsão de chuva significativa, com acumulado estimado em 20 mm e probabilidade de 100% de ocorrência. Os ventos podem atingir os 23 km/h, contribuindo para uma sensação térmica levemente inferior às marcas registradas nos termômetros.

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