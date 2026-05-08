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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (08)

Segundo Simepar, deve haver pancadas de chuva ao longo de todo o período

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 06:00:00 Editado em 07.05.2026, 13:33:32
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (08)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A sexta-feira (08) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve começar com céu encoberto e a presença de chuvas, que podem ocorrer em diferentes períodos, mantendo o tempo úmido em toda a cidade.

As temperaturas apresentam pouca variação ao longo do dia devido à nebulosidade constante. Os termômetros começam em torno dos 17°C nas primeiras horas e sobem de forma lenta, alcançando máxima de 22°C no período da tarde. A sensação será de um clima mais fresco, acompanhada de ventos que podem atingir a velocidade de 21 km/h.

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Segundo o Simepar, a previsão indica um acumulado de 6.2mm, com probabilidade de ocorrência de 89%. O cenário para o município é de instabilidade frequente, favorecendo um dia chuvoso e com pouca abertura de sol, o que exige atenção redobrada dos motoristas nas vias urbanas.

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CHUVAS clima em Apucarana condições meteorológicas instabilidade climática previsão do tempo TEMPERATURAS
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