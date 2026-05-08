Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (08)

A sexta-feira (08) será marcada pela instabilidade no tempo em Apucarana. De acordo com o Simepar, o dia deve começar com céu encoberto e a presença de chuva deve ser registrada em diversos momentos, alterando a dinâmica na cidade.

As temperaturas apresentam baixa amplitude térmica devido à nebulosidade constante. Os termômetros iniciam o dia em torno dos 19°C e a máxima não deve ultrapassar os 23°C durante a tarde, mantendo o clima fresco ao longo de todo o período.

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A previsão indica um acumulado de chuva de aproximadamente 3.7mm, com uma probabilidade de ocorrência de 80%. Além disso, são esperados ventos de 20 km/h, o que reforça a condição de tempo instável e a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas e pedestres.

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