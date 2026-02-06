Leia a última edição
Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (06)

Segundo o Simepar, o dia deve ser de tempo estável

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 06:00:00
Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (06)
Não há previsão de chuva para a cidade

Na sexta-feira, as instabilidades diminuem na metade leste, com ocorrências muito pontuais e passageiras.

Na metade oeste, o sol também predomina; no entanto, a partir da tarde, não se descartam pancadas de chuva isoladas acompanhadas de descargas atmosféricas.

Em Apucarana, a quinta-feira (06), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 19 °C pela manhã e chegam a 29 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 52% a 96%.

Apucarana chuva clima previsão do tempo TEMPERATURAS umidade
