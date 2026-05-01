Veja como fica o tempo em Apucarana nesta sexta (01)
De acordo com o Simepar, o dia deve amanhecer com maior nebulosidade
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A sexta-feira (01) será marcada por tempo estável em Apucarana. De acordo com o Simepar, o dia amanhece com o céu parcialmente nublado, mas a tendência é de que o sol apareça entre nuvens ao longo do dia, garantindo condições de estabilidade.
As temperaturas começam em torno dos 18°C nas primeiras horas e sobem gradualmente com a presença do sol, alcançando a máxima de 26°C no período da tarde. A sensação será de tempo agradável, favorecendo atividades ao ar livre ao longo da jornada.
Não há previsão de chuva para a cidade, com o acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. Os ventos podem atingir os 23 km/h, o que ajuda a manter a temperatura amena e a sensação de frescor durante o dia.
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