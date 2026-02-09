Leia a última edição
Veja como fica o tempo em Apucarana nesta segunda (10)

Segundo Simepar, o dia deve ser de céu aberto e tempo estável

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 08:00:04 Editado em 09.02.2026, 07:59:56
Veja como fica o tempo em Apucarana nesta segunda (10)
Autor Apucarana, no norte do Paraná - Foto: Vitor Flores

O início da semana ainda será marcado por tempo abafado e instável em boa parte do Paraná. Ao longo da segunda-feira, a condição para chuva aumenta principalmente no Leste (RMC/praias), Campos Gerais e no Norte do estado, onde são esperadas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, acompanhadas de trovoadas.

Não há expectativa de volume expressivo de precipitação. As temperaturas seguem elevadas nas diversas regiões paranaenses, contudo o destaque fica para o Noroeste e Oeste, onde os valores alcançam os 35°C em algumas cidades.

Em Apucarana, a segunda-feira (09), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 18 °C pela manhã e chegam a 28 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 53% a 96%.


