Veja como fica o tempo em Apucarana nesta segunda (10)

O início da semana ainda será marcado por tempo abafado e instável em boa parte do Paraná. Ao longo da segunda-feira, a condição para chuva aumenta principalmente no Leste (RMC/praias), Campos Gerais e no Norte do estado, onde são esperadas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, acompanhadas de trovoadas.

Não há expectativa de volume expressivo de precipitação. As temperaturas seguem elevadas nas diversas regiões paranaenses, contudo o destaque fica para o Noroeste e Oeste, onde os valores alcançam os 35°C em algumas cidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, a segunda-feira (09), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 18 °C pela manhã e chegam a 28 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 53% a 96%.



