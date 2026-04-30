Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (30)

A quinta-feira (30) será marcada por instabilidade no tempo em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nuvens, com o céu permanecendo encoberto em diversos momentos do dia, embora a tendência seja de alternância entre períodos de nublado e aberturas rápidas.

As temperaturas começam em torno dos 17°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual com o passar do dia, alcançando máxima próxima dos 27°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo ameno, típico desta época do ano, sem indicativo de calor intenso na região.

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Há previsão de chuva para o município, com probabilidade de 51% e um acumulado de 0.6 mm. Caso ocorram, as precipitações serão isoladas e de baixa intensidade, enquanto os ventos sopram a uma velocidade média de 11 km/h, mantendo o clima agradável ao longo da jornada.

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