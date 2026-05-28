Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (28)

A quinta-feira (28) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens baixas, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de manutenção dessa característica climática ao longo de todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e sobem gradualmente com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 23°C à tarde. A sensação será de clima ameno e agradável, com ventos soprando a 15 km/h, o que favorece as atividades ao ar livre.

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Segundo o Simepar, não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência em 0%. O tempo segue firme em toda a cidade, sem indicativos de mudanças bruscas, temporais ou precipitações isoladas.