Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (25)

A quinta-feira (25) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de aberturas de sol ainda durante a manhã.

As temperaturas começam baixas, em torno dos 6°C nas primeiras horas, e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 16°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de frio, característica da estação, favorecendo o uso de agasalhos ao longo de todo o dia.

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Não há previsão de chuva para a cidade, com acumulado zerado e probabilidade muito baixa de ocorrência, de apenas 2%. Os ventos devem soprar em torno de 15 km/h, sem indicativos de instabilidades ou mudanças bruscas no tempo.

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