Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (21)
Segundo Simepar, o dia deve ser de tempo estável e céu aberto na cidade
A quinta-feira (21) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve apresentar o céu parcialmente nublado, mas a tendência é de que o sol apareça ao longo do dia, proporcionando um clima agradável na cidade.
As temperaturas começam mais baixas, na casa dos 11°C nas primeiras horas, o que exige um agasalho para quem sai cedo. No entanto, com a presença do sol, os termômetros sobem gradualmente e a máxima deve alcançar os 20°C durante a tarde. O vento sopra a uma velocidade média de 17 km/h.
De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para esta quinta-feira, com acumulado zerado e probabilidade de ocorréncia em 0%. O tempo seco deve predominar, favorecendo a realização de atividades externas em todo o município.
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