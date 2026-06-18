Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (18)

A quinta-feira (18) será marcada por tempo parcialmente nublado em Apucarana. O amanhecer deve registrar maior presença de nuvens, mantendo o céu encoberto em diversos momentos do dia, mas sem expectativa de aberturas de sol significativas.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam em torno dos 9°C nas primeiras horas e apresentam uma elevação moderada, alcançando máxima de 18°C à tarde. A sensação será de frio, típica de inverno, com ventos soprando a aproximadamente 23 km/h, o que pode aumentar a sensação de frescor ao longo do dia.

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Não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O tempo seco deve predominar, mantendo a estabilidade atmosférica em toda a cidade durante o período.

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