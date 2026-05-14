Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (14)

A quinta-feira (14) será marcada por instabilidade em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nebulosidade, com o céu permanecendo encoberto em diversos momentos do dia, o que favorece a ocorrência de precipitações isoladas na região.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e apresentam uma elevação moderada, alcançando máxima de 23°C à tarde. A sensação será de um clima mais ameno e fresco, típico de outono, o que deve influenciar a rotina dos moradores ao longo do período matutino.

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Segundo o Simepar, há previsão de chuva com acumulado de 1.1mm e probabilidade de 31%. Caso ocorram precipitações, serão rápidas e de baixa intensidade, acompanhadas por ventos que sopram a 9 km/h, sem indicativos de temporais ou volumes expressivos.

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