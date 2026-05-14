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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (14)

Segundo Simepar, o dia deve ser de temperaturas mais amenas; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 06:00:00 Editado em 13.05.2026, 13:57:11
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (14)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A quinta-feira (14) será marcada por instabilidade em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nebulosidade, com o céu permanecendo encoberto em diversos momentos do dia, o que favorece a ocorrência de precipitações isoladas na região.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e apresentam uma elevação moderada, alcançando máxima de 23°C à tarde. A sensação será de um clima mais ameno e fresco, típico de outono, o que deve influenciar a rotina dos moradores ao longo do período matutino.

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Segundo o Simepar, há previsão de chuva com acumulado de 1.1mm e probabilidade de 31%. Caso ocorram precipitações, serão rápidas e de baixa intensidade, acompanhadas por ventos que sopram a 9 km/h, sem indicativos de temporais ou volumes expressivos.

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Apucarana chuvas isoladas clima de outono notícias locais previsão do tempo temperaturas amenas
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