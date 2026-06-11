Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (11)

A quinta-feira (11) será marcada por tempo instável em Apucarana. O dia deve começar com céu encoberto e a presença constante de precipitações, com a tendência de chuva persistente ao longo de todo o período.

Segundo o Simepar, as temperaturas apresentam uma variação menor, começando em torno dos 14°C nas primeiras horas e subindo pouco ao longo do dia, alcançando máxima de 20°C à tarde. A sensação será de um dia mais frio e úmido, com ventos soprando a aproximadamente 17 km/h.

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A previsão indica um acumulado significativo de chuva, chegando a 40.8mm, com probabilidade de ocorrência de 100%. O volume expressivo requer atenção, pois as precipitações devem ocorrer de forma contínua, sem indicativo de períodos prolongados de sol ou tempo firme.

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