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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (07)

Segundo Simepar, o dia deve ser marcado por tempo estável; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 06:00:00 Editado em 06.05.2026, 15:39:33
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (07)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A quinta-feira (07) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 19°C nas primeiras horas e sobem com a presença do sol, alcançando máxima de 27°C à tarde. A sensação será de tempo agradável, favorecendo atividades ao ar livre ao longo do dia, com ventos soprando a 22 km/h.

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Segundo o Simepar, não há previsão de chuva significativa, com acumulado zerado e probabilidade de 0% de ocorrência. O tempo firme deve predominar em todo o município, sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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