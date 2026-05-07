Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (07)

A quinta-feira (07) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 19°C nas primeiras horas e sobem com a presença do sol, alcançando máxima de 27°C à tarde. A sensação será de tempo agradável, favorecendo atividades ao ar livre ao longo do dia, com ventos soprando a 22 km/h.

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Segundo o Simepar, não há previsão de chuva significativa, com acumulado zerado e probabilidade de 0% de ocorrência. O tempo firme deve predominar em todo o município, sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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