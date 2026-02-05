Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (05)

Segundo Simepar, o dia deve ser de céu aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 06:00:00 Editado em 04.02.2026, 09:58:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (05)
Autor Apucarana terá dia ensolarado - Foto: Vitor Flores

Na quinta-feira, as condições do tempo deverão permanecer mais instáveis na metade leste do Paraná, com maior cobertura de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, em função da presença de um sistema de baixa pressão sobre o oceano.

Entre o Litoral e a Serra do Mar, são esperadas chuvas mais persistentes e abrangentes, com acumulados mais significativos ao longo do período. Já entre os Campos Gerais, Sudeste e Norte do estado, poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas, inclusive com episódios de maior intensidade no período da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, a quinta-feira (05), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 20 °C pela manhã e chegam a 28 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 62% a 97%.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva Paraná clima instável notícias meteorológicas previsão do tempo temperaturas Paraná umidade do ar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline