Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (05)

Na quinta-feira, as condições do tempo deverão permanecer mais instáveis na metade leste do Paraná, com maior cobertura de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, em função da presença de um sistema de baixa pressão sobre o oceano.

Entre o Litoral e a Serra do Mar, são esperadas chuvas mais persistentes e abrangentes, com acumulados mais significativos ao longo do período. Já entre os Campos Gerais, Sudeste e Norte do estado, poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas, inclusive com episódios de maior intensidade no período da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, a quinta-feira (05), será de tempo firme e céu aberto, com poucas nuvens ao longo do período. As temperaturas variam entre 20 °C pela manhã e chegam a 28 °C durante a tarde.

De acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade, garantindo um clima estável em toda a região. A umidade relativa do ar oscila de 62% a 97%.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

