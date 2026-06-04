Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quinta (04)

A quinta-feira (04) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer deve ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente nublado nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de que o sol apareça com mais intensidade ainda durante a manhã.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual, alcançando máxima próxima dos 22°C à tarde. Segundo o Simepar, a sensação será de tempo ameno, favorecendo as atividades externas ao longo de todo o período.

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Não há previsão de chuva para o município, com acumulado zerado e probabilidade nula de ocorrência. O vento sopra a cerca de 20 km/h, o que deve manter o clima agradável e sem indicativo de instabilidades atmosféricas.

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