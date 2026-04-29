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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (29)

Segundo o Simepar, a probabilidade de precipitação é alta e o volume de água deve ultrapassar os 21 milímetros

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 06:00:00 Editado em 29.04.2026, 06:42:41
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (29)
Autor Foto: Lis Kato

A quarta-feira (29) será marcada por tempo instável em Apucarana. O céu deve permanecer encoberto durante a maior parte do dia, com a presença constante de nuvens carregadas que trazem instabilidade para a região desde as primeiras horas da manhã.

Segundo o Simepar, as temperaturas apresentam pouca amplitude térmica devido à cobertura de nuvens. Os termômetros começam em torno dos 18°C e a máxima não deve ultrapassar os 24°C no período da tarde, proporcionando uma sensação de frescor ao longo de toda a jornada.

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Há uma alta probabilidade de chuva, estimada em 96%, com um acumulado esperado de aproximadamente 21 milímetros. Os ventos sopram moderados, com rajadas de até 17 km/h, reforçando o cenário típico de dias chuvosos na Cidade Alta.

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