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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (27)

Segundo Simepar, não deve haver chuva ao longo do dia; confira os detalhes

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 06:00:00 Editado em 26.05.2026, 09:22:16
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (27)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A quarta-feira (27) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual ainda durante a manhã.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam em torno dos 16°C nas primeiras horas e sobem gradualmente com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 24°C à tarde. A sensação será de tempo agradável, típico de outono, favorecendo as atividades cotidianas ao longo do dia.

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Não há previsão de chuva significativa para a cidade, com probabilidade muito baixa de ocorrência. O sistema de alta pressão mantém o tempo firme, garantindo um dia de sol entre nuvens e sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.

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