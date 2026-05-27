Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (27)

A quarta-feira (27) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente encoberto nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de melhora gradual ainda durante a manhã.

Segundo o Simepar, as temperaturas começam em torno dos 16°C nas primeiras horas e sobem gradualmente com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 24°C à tarde. A sensação será de tempo agradável, típico de outono, favorecendo as atividades cotidianas ao longo do dia.

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Não há previsão de chuva significativa para a cidade, com probabilidade muito baixa de ocorrência. O sistema de alta pressão mantém o tempo firme, garantindo um dia de sol entre nuvens e sem indicativo de temporais ou volumes expressivos de precipitação.