Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (24)

A quarta-feira (24) será marcada por tempo parcialmente nublado em Apucarana. O dia começa com maior presença de nuvens, deixando o céu encoberto em diversos momentos, mas sem expectativa de grandes aberturas de sol ao longo do período.

De acordo com o Simepar, as temperaturas apresentam um declínio significativo, com os termômetros iniciando em torno dos 8°C nas primeiras horas. Com a baixa incidência solar, a elevação térmica é lenta e a máxima deve alcançar apenas os 16°C à tarde, mantendo a sensação de frio constante em toda a região.

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Não há previsão de chuva significativa para a cidade, com acumulado zerado, apesar da probabilidade de 31% para registros isolados. Os ventos sopram a uma velocidade média de 14 km/h, o que pode acentuar a sensação térmica de temperaturas baixas para os moradores da Cidade Alta ao longo do dia.

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