Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (24)

Segundo Simepar, o dia deve ser céu encoberto durante todo o período

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 06:00:00 Editado em 23.06.2026, 09:23:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (24)
Autor Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

A quarta-feira (24) será marcada por tempo parcialmente nublado em Apucarana. O dia começa com maior presença de nuvens, deixando o céu encoberto em diversos momentos, mas sem expectativa de grandes aberturas de sol ao longo do período.

De acordo com o Simepar, as temperaturas apresentam um declínio significativo, com os termômetros iniciando em torno dos 8°C nas primeiras horas. Com a baixa incidência solar, a elevação térmica é lenta e a máxima deve alcançar apenas os 16°C à tarde, mantendo a sensação de frio constante em toda a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não há previsão de chuva significativa para a cidade, com acumulado zerado, apesar da probabilidade de 31% para registros isolados. Os ventos sopram a uma velocidade média de 14 km/h, o que pode acentuar a sensação térmica de temperaturas baixas para os moradores da Cidade Alta ao longo do dia.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana clima notícias locais previsão do tempo quarto-feira temperatura
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV