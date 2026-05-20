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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (20)

De acordo com o Simepar, o dia deve ser de céu aberto e tempo estável

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 06:00:00 Editado em 19.05.2026, 10:54:38
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Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (20)
Autor O dia deve começar com maior cobertura de nuvens sem possibilidade de precipitações - Foto: Arquivo/TNOnline

A quarta-feira (20) será marcada por estabilidade em Apucarana. O dia deve começar com maior cobertura de nuvens sem possibilidade de precipitações ocasionais, mantendo o céu nublado durante boa parte do período.

Segundo o Simepar, as temperaturas apresentam um declínio em relação aos dias anteriores.

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A mínima registrada nas primeiras horas deve ser de 12°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°C à tarde, proporcionando uma sensação térmica mais fresca na Cidade Alta.

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Não há previsão de chuva para o município, ventos soprando a 11 km/h, contribuindo para a sensação térmica característica da estação e favorecendo a variação de nuvens ao longo do dia.

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Apucarana clima notícias locais previsão do tempo QUARTA-FEIRA TEMPERATURAS
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