Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (20)

A quarta-feira (20) será marcada por estabilidade em Apucarana. O dia deve começar com maior cobertura de nuvens sem possibilidade de precipitações ocasionais, mantendo o céu nublado durante boa parte do período.

Segundo o Simepar, as temperaturas apresentam um declínio em relação aos dias anteriores.

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A mínima registrada nas primeiras horas deve ser de 12°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°C à tarde, proporcionando uma sensação térmica mais fresca na Cidade Alta.

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Não há previsão de chuva para o município, ventos soprando a 11 km/h, contribuindo para a sensação térmica característica da estação e favorecendo a variação de nuvens ao longo do dia.