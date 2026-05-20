Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (20)

A quarta-feira (20) será marcada por uma mudança no tempo em Apucarana. O dia deve começar com maior cobertura de nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do período, conforme aponta o Simepar.

As temperaturas apresentam um declínio em comparação aos dias anteriores. Os termômetros devem registrar mínima de 11°C nas primeiras horas, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 20°C durante a tarde, mantendo uma sensação térmica mais amena na Cidade Alta.

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Apesar da previsão de chuva, o acumulado esperado é muito baixo, em torno de 0.5 mm, com probabilidade de ocorrência de 8%. Os ventos sopram com intensidade suave, na casa dos 9 km/h, o que reforça o cenário de instabilidade passageira sem indicativo de temporais.

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