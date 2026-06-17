Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (17)

A quarta-feira (17) será marcada por tempo estável em Apucarana. O amanhecer pode ter maior presença de nuvens, deixando o céu parcialmente nublado nas primeiras horas do dia, mas a tendência é de que essa condição passe, e o céu permaneça limpo ao longo do dia.

As temperaturas começam em torno dos 11°C nas primeiras horas e sobem de forma gradual com a presença do sol, alcançando máxima próxima dos 22°C à tarde. A sensação será de clima ameno, favorecendo as atividades externas ao longo do dia.

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Não há previsão de chuva para o município, segundo o Simepar, com acumulado zerado e probabilidade de ocorrência nula. O vento sopra de forma leve, em torno de 9 km/h, mantendo o tempo firme e sem indicativo de instabilidades.



